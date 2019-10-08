Пассажирам предлагают подводные крылья

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заявил о необходимости господдержки в закупках речных судов в целях восстановления речных пассажирских маршрутов. В правительстве региона надеются, что при наличии гос­поддержки восстановить хотя бы основную часть маршрутов можно будет совместными усилиями с соседними регионами — Татарстаном и Самарской областью. Впрочем, ульяновские судовладельцы пока не торопятся планировать покупку судов даже при наличии субсидий, ссылаясь на слишком высокие цены на современные теплоходы. Эксперты уверены, что вернуть речные пассажирские маршруты необходимо, однако без господдержки это невозможно.

В минувшую пятницу губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, выступая на заседании совета по туризму при полпреде президента РФ в ПФО, предложил разработать комплексные меры поддержки развития речного транспорта, сообщила пресс-службы губернатора. В частности, Сергей Морозов предложил рассмотреть возможность субсидирования из федерального бюджета 50% стоимости речных пассажирских судов (сегодня, согласно постановлению правительства РФ от 27 апреля 2017 года № 502, субсидируется 15% стоимости приобретения при условии утилизации устаревшего судна). Совет согласился с ульяновским губернатором, «обозначив необходимость принять отдельное постановление правительства РФ» по гос­поддержке закупок судов, отмечает пресс-служба.

Заметим, сегодня в Ульяновской области полностью отсутствует речное пассажирское сообщение. В Ульяновском речном порту (ОАО, владелец контрольного пакета — Марат Якупов) есть только два судна — теплоход «Герой Юрий Эм», модернизированный речпортом самостоятельно из «ОМ401», и теплоход «Московский20», используемые для водных прогулок горожан. В советское время существовало пассажирское речное сообщение как на больших судах, так и на скоростных («Метеор») с рядом городов, расположенных на Волге внутри области и с городами соседних регионов (Самара, Казань, Тольятти). После приватизации и разделения имущества Волжского речного пароходства ульяновскому речпорту остались помимо малых теплоходов только три «Метеора», вскоре вставшие на прикол.

По данным Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта (АПСРТ, Москва), если в 1990 году в стране по реке перевозилось 92 млн пассажиров и на маршрутах было 700 скоростных судов, то сейчас — 13 млн пассажиров и менее 50 скоростных теплоходов.

«Возобновление речного движения для нас — актуальный вопрос. Но чтобы возобновить речные пассажирские маршруты, необходимы новые суда. А они очень дорогие, даже 50местные стоят более 200 млн руб. И губернатор логично выдвинул предложения о необходимости господдержки»,— сказал „Ъ“ заместитель руководителя регионального департамента транспорта Юрий Чибисов. Он считает, что региону необходимы и скоростные, и обычные пассажирские суда. Восстанавливать, по словам господина Чибисова, в первую очередь необходимо речные маршруты из Ульяновска в Димитровград, Сенгилей, Ундоры, Старую Майну, Белый Яр, а за пределами региона — в Казань, Набережные Челны, Самару, Тольятти, Балаково. По его мнению, в условиях, когда автомобильный транспорт заместил отсутствующие речные направления, «в первую очередь надо рассчитывать на категорию людей, которые не очень торопятся — отдыхающие, путешествующие», и развитие речных путей приведет к дальнейшему росту числа туристов, посещающих Ульяновск. По мнению господина Чибисова, Ульяновску, «для того чтобы начать, достаточно три судна», «чтобы все развить — восемь-десять судов», а покупателем при наличии субсидий мог бы стать Ульяновский речной порт.

Известно, что производство судов на подводных крыльях (СПК) было прекращено еще в конце 90х — начале 2000х годов из-за отсутствия заказов и общего кризиса отрасли. В последние годы начато производство уже новых современных СПК. На АО «Судоремонтный завод „Вымпел“» (Рыбинск) по проекту нижегородского ЦКБ производится «Комета 120 М» (цена до выхода на крупную серию — около 320 млн руб.) и в Нижнем Новгороде, в АО «ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Р.Е.Алексеева», начали выпуск «Валдай 45 Р» (цена около 100 млн руб.). Ряд проектов скоростных глиссирующих судов заявлен Зеленодольским судостроительным заводом (Татарстан), правда, цена их не ­раскрывается.

Основной владелец Ульяновского речного порта Марат Якупов не уверен, что даже при субсидиях он сможет купить хотя бы одно скоростное пассажирское судно: «Они очень дорогие и пока выпускаются штучно. Но если цена станет адекватной, то, при наличии субсидий, можно будет и купить, но все равно прежде надо все рассчитать». По его мнению, для начала легче бы было наладить взаимодействие с казанским и тольяттинском речными портами, у которых больше возможностей, а они бы уже могли делать остановки не только в Ульяновске, но на малых причалах региона.

Начальник участка пассажирских перевозок ОАО «Порт Тольятти» Юлия Проценко считает, что сегодня из речных пассажирских перевозок будут востребованы только маршруты быстроходных судов, но отмечает, что «даже новые СПК просто безбожно тратят топливо», вгоняя судовладельцев в убыток. «Да, мы знаем, что наши жители хотели бы направляться по реке и в Ульяновск, и в Казань, и в Самару, но только на скоростном судне. Если будут серьезные субсидии на закупку и будут субсидии на компенсацию стоимости перевозок, то тогда и покупка будет оправдана»,— сказала госпожа Проценко, заметив, что их компания будет в этом заинтересована, если, конечно, свои суда будут и у Ульяновска.

Юрий Чибисов подтвердил „Ъ“, что по поручению губернатора вариант возможности в перспективе субсидирования речных пассажирских перевозок из регионального бюджета «сейчас просчитывается».

Президент Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта (Москва) Александр Зайцев считает, что возрождать речные перевозки необходимо. «Но это возможно только в одном случае — если будут серьезные субсидии на закупку речного транспорта и регионы смогут субсидировать сами речные перевозки в связи с их высокой себестоимостью. Но смогут ли пойти на это регионы с их дефицитным бюджетом, сомневаюсь. Но обратите внимание: сейчас субсидируется все — и самолеты, и железная дорога, и даже автобусы, триллионы рублей выделяются на дороги, а естественный водный путь не используется»,— отметил эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск