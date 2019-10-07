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Смольный наделит полицию полномочиями наказывать за нарушения «Закона о тишине»

Власти Петербурга намерены пересмотреть процедуру наказания граждан за нарушение «Закона о тишине». Проект соответствующего постановления опубликован на сайте Смольного. Согласно документу, полномочиями составлять административные протоколы и штрафовать тех, кто не соблюдает тишину с 22:00 до 08:00, предлагается наделить МВД.

“Ъ-СПб” писал, что в настоящее время механизм привлечения горожан к ответственности за нарушение тишины и покоя в Петербурге сложный: на место нарушения приезжает полиция, а дела об административных нарушениях возбуждают чиновники городской администрации. Ранее с предложением упросить эту систему выступали в Законодательном собрании.

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