В ДТП в Белгородской области погибли трое человек

Сегодня в Ровеньском районе Белгородской области произошло ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщает УМВД по Белгородской области. В 17:25 в дежурную часть ОМВД России по Ровеньскому району поступило сообщение о ДТП на автодороге «Россошь — Старобельск — Лозная» в районе хутора Клиновый. Был совершен наезд на женщину и двух детей 2007 и 2008 годов рождения, они скончались на месте от полученных травм. Водитель скрылся с места ДТП.

Сотрудники ГИБДД пытаются установить и задержать водителя, на месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

Валерия Розбот