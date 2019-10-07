Системы безопасности в современных машинах не защищают от аварий. К такому выводу пришли эксперты Американской автомобильной ассоциации. Интеллектуальные системы должны замечать препятствия на дороге, в частности, пешеходов и резко останавливать машину. Специалисты провели несколько тестов с манекенами, и в большинстве случаев столкновения избежать не удалось. Причем в экспериментах участвовали модели этого года – Tesla, Chevrolet, Toyota и Honda. Хуже всего системы сработали с детьми. Компьютер не заметил почти 90% маленьких пешеходов.

Справедливы ли выводы американских специалистов? Президент общественной организации «Движение без опасности» Наталья Агрэ говорит, что интеллектуальные системы пока недостаточно совершенны. Да и спрос на них среди автовладельцев довольно низкий. «Технологии недостаточно разработаны, чтобы можно было справляться с теми задачами, которые перед ними ставятся. Чем больше транспортных средств будет выходить на дорогу, тем, соответственно, больше данных будет попадать в компьютер, и в результате эти системы станут намного более эффективными. Спрос на такого рода технологии очень низкий. Общаясь с теми же самыми автопроизводителями, я ни разу не слышала, чтобы приходили люди и говорили, что им нужна машина, которая максимально насыщена такими системами. Просто должно пройти время, чтобы эти технологии стали намного более надежными»,— полагает Агрэ.

Неутешительными оказались и результаты экспериментов с манекенами взрослых людей. По данным Американской автомобильной ассоциации, в половине случаев система автоматического торможения не заметила пешеходов. Компьютеры, которыми оснащены автомобили, собирают слишком мало данных, считает руководитель общественной системы «Обеспечения безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль. Искусственный интеллект машины должен синхронизироваться с камерами, установленными на трассе. Такой подход используется в беспилотниках. «Они сконцентрированы только на самой машине и не используют картинку трассы.

Если сделать “интеллектуальную дорогу” и привязать ее к компьютеру автомобиля, с тем чтобы отслеживать трассу на расстоянии 1-1,5 км, тогда есть возможность достигнуть 100%-го результата.

Этот принцип применяется для беспилотного транспорта — существует так называемая “умная дорога”, когда на трассе проложен специальные трассирующие полосы по навигации, которые добавляют GPS, ГЛОНАСС и систему внутри дорог — точки, метки и так далее»,— говорит Крохмаль.

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Эксперименты с системами безопасности проводились на относительно небольших скоростях — 30-40 км/ч. Только в 40% случаев скорость удалось снизить втрое.

Илья Сизов