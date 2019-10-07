Требуется Ваша помощь

Дима Юрченко

3 года

задержка психомоторного развития, миотонический синдром, требуется обследование

Всего требуется — 108 504 рублей.

Сын с первых месяцев развивался с задержкой, сидеть начал после года, а ходить – почти в два года. С первых месяцев появились и неосознанные взмахи левой рукой. Врачи поставили сыну диагноз «миотонический синдром» – болезнь связана с нервно-мышечными нарушениями. Но причина нарушений пока не установлена, хотя мы регулярно обследуемся в местных и федеральных клиниках. Специалисты московского Научно-исследовательского клинического института педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева рекомендуют пройти генетическое обследование, чтобы установить причину заболевания и начать эффективное лечение. Но обследование дорогое и за счет госбюджета не проводится. Оплатить его я не в состоянии, одна воспитываю сына. Я очень хочу, чтобы Дима справился с болезнями и развивался нормально. Помогите!

Елена Юрченко, Воронеж, Воронежская область

Фото Александра Китаева

«

Марина Зубкова, врач-генетик (Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева, Москва): «Да, для постановки точного диагноза и подбора лечения Диме действительно необходимо полногеномное секвенирование»

Как помочь



на сайте Русфонда.



Реквизиты для помощи Диме Юрченко также можно получить по следующим адресам и телефонам: +7 (960) 100-80-78, Информация о способах помощи ДимеРеквизиты для помощи Диме Юрченко также можно получить по следующим адресам и телефонам: +7 (960) 100-80-78, rusfondvrn@mail.ru и 8-800-250-75-25 (звонок по России бесплатный).

Если вы решите спасти Диму, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято.

Вы помогли, спасибо!

Мы помогаем помогать

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов России. Создан в 1996 году как благотворительная программа Издательского дома «Коммерсантъ» для оказания помощи авторам отчаянных писем в газету «Коммерсантъ».



Миссия фонда – помощь тяжелобольным детям, содействие развитию гражданского общества, внедрению высоких медицинских технологий. Только в 2018 году свыше четырех миллионов телезрителей «Первого канала», читателей rusfond.ru, «Ъ» и 170 региональных и федеральных СМИ – партнеров Русфонда, 1013 компаний и организаций оплатили лечение и юридическую помощь 2385 детям из России и стран СНГ, а также типирование 10 541 потенциального донора костного мозга для Национального регистра имени Васи Перевощикова.



Учредители фондов «Помощь» и «Русфонд» – ИД «Коммерсантъ» и Лев Амбиндер, основатель, руководитель Российского фонда помощи, он же президент обоих фондов.