«Еврохим» инвестировал 200 млн рублей в белгородский агроцентр

ООО «Еврохим Трейдинг Рус» (входит в холдинг по производству удобрений «Еврохим» Андрея Мельниченко ) вложило в модернизацию агроцентра в Новом Осколе Белгородской области 200 млн руб. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора «Еврохим Трейдинг Рус» Максима Серегина. Господин Серегин уточнил, что эти средства были направлены на увеличение складских мощностей в пять раз. «За три года мощности сбытового объекта выросли с 10 до 50 тыс. т»,— пояснил агентству господин Серегин.

По его словам, за это время на белгородской площадке также наладили производство удобрений. Теперь там выпускают ингибированный карбамид ЮТЕК и жидкие азотные удобрения КАС-S. Производственная мощность не раскрывается.