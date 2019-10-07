В Нижневартовске создадут индустриальный парк по переработке промотходов

В Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ—Югры) к 2021 году планируют создать индустриальный парк со специализацией переработка промышленных отходов производства, сообщил заместитель генерального директора ООО «Региональные грузоперевозки» Владислав Попов на заседании совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе.

Сейчас готовится документация, бизнес-план, мастер-план и финансово-экономическая модель проекта, рассказал господин Попов. По его словам, будущее предприятие сможет перерабатывать от одной до пяти тыс. т отходов в год и использовать их повторно после переработки.

В мае правительство ХМАО одобрило распоряжение о заключении концессионного соглашения для строительства межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов в Нижневартовском районе (будет обслуживать Нижневартовск, Мегион и поселения района). Предполагается, что мощности его будут равны не менее 180 тыс. т в год. Расходы концедента составят 500 млн руб. Всего в регионе должно появиться пять современных межмуниципальных полигонов ТКО.