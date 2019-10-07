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Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ   |  купить фото

Компании дилерской группы Genser в Липецке и Белгороде объявлены банкротами

ООО «Дженсер-Липецк сервис» и ООО «Дженсер-Белгород», входящие в некогда одну из крупнейших в России дилерских групп Genser, признаны банкротами. Арбитражные суды Белгоросдкой и Липецкой областей ввели на юрлицах конкурсное производство сроком на полгода. Конкурсным управляющим ООО «Дженсер-Липецк сервис» утвержден Андрей Куцов, ООО «Дженсер-Белгород» — Шахбан Малачев. Заседания по делам пройдут в марте 2020 года.

Напомним, банкротство группы Genser продолжается уже несколько лет. Белгородская область — второй основной регион Genser после Москвы, часть активов проблемной дилерской группы уже выкупили местные бизнесмены. В Черноземье компания продавала широкую линейку марок — от Mersedes-Benz до Datsun.

Подробнее о банкротстве черноземных активов группы — в публикации “Ъ-Черноземье” «Genser заехал в черноземные суды».

Валерия Розбот


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