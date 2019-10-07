Минтранс региона заключил контракт на строительство Яблоновского моста

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края заключило контракт с компанией-подрядчиком, которая займется первым этапом строительства нового Яблоновского моста. Работы должны быть завершены не позднее 10 декабря 2021 года. Первая очередь проекта подразумевает сооружение опор моста. Как сообщается на сайте госзакупок, стоимость контракта составила почти 524 млн руб.

Новый мост будет являться продолжением улицы Захарова. Его построят рядом с имеющимся путепроводом, длина моста составит около километра. Новый переход будет иметь по две полосы в каждую сторону, кроме того, предусмотрены тротуар и велосипедная дорожка.

По словам мэра города Евгения Первышова, стоимость проекта по разным оценкам может составлять от 7 до 9 млрд руб.

Елена Рыжкова