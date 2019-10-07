В Самарской области усилят работу по поиску и наказанию поджигателей лесов

В понедельник, 7 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел экстренное совещание, на котором призвал взять все случаи возгорания под контроль. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По предварительным данным, причиной возгорания двух участков Тольяттинского леса стало неосторожное обращение с огнем. Самое крупное возгорание произошло в Волжском районе, его виновницей стала женщина, сжигающая порубочный материал. В настоящий момент по каждому факту возгорания ведется проверка. Также господин Азаров сообщил о необходимости усиления поиска и своевременного наказания поджигателей. В настоящее время на территории региона сохраняется 4 класс опасности.

Анастасия Юдина