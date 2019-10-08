Китайским депозитам прочат экспансию

Китайские фонды, имеющие возможность инвестировать в зарубежные активы, предпочитают вкладываться в сектора, в которых у КНР нет конкурентных преимуществ, следует из исследования американского Национального бюро экономического анализа (NBER). Отмечается, что доходность для институциональных инвесторов из КНР не является ключевым критерием, важнее диверсификация вложений и получение доступа к информации. В Китае накоплен большой объем сбережений, доходность по которым остается крайне низкой — и снятие капитальных ограничений хотя бы на часть этих средств может существенно повлиять на глобальные финансовые потоки.

Расширение доступа к гигантским объемам китайских сбережений способно существенно повлиять на мировую финансовую систему, говорится в исследовании Айши Агарваль, Грейс Вейши Гу и Эсвара Прасада, опубликованном на сайте National Bureau of Economic Research (NBER).

Отмечается, что в КНР только накопленный объем депозитов равен 170% ВВП страны — $22,4 трлн (это больше размера ВВП США, который в прошлом году составил $20,5 трлн).

Доходность по этим вкладам с учетом инфляции минимальна либо вовсе является отрицательной — в среднем 2,36% годовых в последние десять лет. При этом капитализация китайского рынка акций невелика — на конец 2018 года она составляла $6,3 трлн, рынка облигаций — $7,8 трлн.

В 2008 году официальные резервы КНР составляли две трети от общего объема зарубежных активов, которые тогда были равны $3 трлн. За последнее десятилетие их размер вырос до $7 трлн, и на резервы теперь приходится лишь 44% активов. Обязательства за этот период выросли с $1,6 до $5,2 трлн, чистая инвестиционная позиция — с $1,4 до $2,1 трлн, что делает Китай третьим по величине кредитором в мире после Японии и Германии. Частично снижение доли резервов объясняется тем, что китайский ЦБ использовал почти $1 трлн на поддержку юаня после обвала рынка летом 2015 года. Однако в целом это стало следствием постепенного снятия капитальных ограничений в стране.

Сейчас китайские компании могут вкладываться в бумаги на зарубежных рынках только в рамках нескольких госпрограмм, таких как Qualified Domestic Institutional Investor Scheme (позволяет банкам, фондам и страховым компаниям инвестировать в бумаги на зарубежных площадках, сейчас квота вложений составляет $103,2 млрд). Их основная цель — управляемый отток капитала из страны. Институциональные инвесторы предпочитают вкладываться в развивающиеся страны — для многих из них Китай стал крупным источником прямых и портфельных вложений. При этом делаются существенные вложения и в акции высокотехнологичных компаний развитых стран. В основном фонды из КНР предпочитают сектора, в которых у китайских компаний относительно слабые конкурентные преимущества (они определяются по доле в мировом экспорте), указывают авторы. При этом диверсификация и получение доступа к информации при выборе объекта для инвестиций являются более важными мотивами, чем получение доходности.

В перспективе дальнейшая либерализация движения капитала в КНР приведет к тому, что больший объем китайских сбережений будет отправляться за рубеж, а по текущему счету будет фиксироваться незначительный профицит или дефицит. Китай уже сейчас является главным источником портфельных вложений для Кубы, Монголии, Гонконга и Макао. При этом фонды станут инструментом, с помощью которого в зарубежные активы смогут инвестировать и китайские частные инвесторы, ожидают авторы исследования.

Татьяна Едовина