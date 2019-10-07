Тюменская область в четыре раза перевыполнила план переселения из аварийного жилья

К 1 октября в Тюменской области расселили 13,1 тыс. кв. м аварийного фонда (284 жилых помещения, 766 человек), что в четыре раза превысило плановые показатели на 2019 год — 2,79 тыс. кв. м. Как добавили в пресс-службе губернатора, к началу 2020 года будет расселено около 22,8 тыс. кв. м аварийного фонда (1 тыс. человек).

Согласно нацпроекту «Жилье и городская среда», к 2024 году в Тюменской области объем ввода жилья должен вырасти в полтора раза. В ходе реализации предыдущей программы по переселению из аварийного фонда (2013-2017 годы) регион ежегодно выполнял план с опережением графика, что дало возможность завершить программу ранее намеченного срока на восемь месяцев, отметили в пресс-службе губернатора.

Ранее глава Министерства строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев сообщал, что Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа вошли в число 15 регионов, досрочно завершивших программу переселения из аварийного жилья на 2019 год.