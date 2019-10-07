В Ростовской области у браконьеров изъяли улов на 3 млн рублей

На траверзе Стефанидинодара Азовского моря пограничники пресекли браконьерский промысел рыбы на сумму около 3 млн. руб., сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

При задержании четверо браконьеров пытались скрыться с незаконным уловом от пограничного катера на лодке с двумя подвесными моторами мощностью по 200 лошадиных сил. В задержанном судне пограничники обнаружили более 1 км незаконных сетей, в которых находилось около 1,5 тыс. рыб. частиковых пород.

Моторную лодку, сети и улов у браконьеров изъяли. В отношении них составили административные протоколы за нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах (ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ) и неповиновение законным требованиям военнослужащего в связи с исполнением им обязанностей по охране Государственной границы РФ (ст. 18.7 КоАП РФ).

Сейчас правоохранители проводят проверку на предмет незаконной добычи водных биоресурсов (ст. 256 УК РФ). Наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Дарья Голякова