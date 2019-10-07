«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

Как застраховать свои риски, которые в текущей ситуации на мировом рынке достаточно большие? Что происходит с американским долларом в связи с монетарной политикой? Об этом — экономический обозреватель “Ъ FM” Олег Богданов.

Олег Богданов: В последние дни усилились слухи, а циркулируют они на рынке достаточно активно, и серьезные инвестиционные дома это обсуждают, о возможной девальвации американского доллара. Девальвация американского доллара по типу тех соглашений, которые были сделаны в 1985 году в Нью-Йорке, в отеле «Плаза». Тогда центральные банки развитых стран договорились снизить курс американского доллара.

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