Нижегородская потребкооперация проиграла суд по лицензии на торговлю алкоголем

«Нижегородское областное потребительское общество» (ОПО, входит в систему Облпотребсоюза) в арбитражном суде Москвы не смогло оспорить решение Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. Еще в августе прошлого года надзорное ведомство решило аннулировать лицензию ОПО на право розничной продажи алкогольной продукции. Поводом для внесудебного лишения лицензии стал выявленный в Воскресенском районе факт продажи пол-литровой бутылки водки «Озерная» по цене 199 руб. — ниже установленной Министерством финансов России.

Представители Нижегородского ОПО пытались доказать, что лишение общества права торговать алкоголем за единичное нарушение, не причинившее «значительного ущерба публичным интересам», является явно несоразмерным наказанием. Однако московский суд решил, что Росалкогольрегулирование законно аннулировало лицензию потребительского общества.

Иван Сергеев