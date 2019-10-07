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Текслер назначил своих представителей на конкурсы мэров в Челябинске и Златоусте

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер делегировал своих представителей на конкурсы по отбору кандидатов на посты мэров Челябинска и Златоуста. Соответствующие распоряжения опубликованы на портале правовой информации.

В конкурсную комиссию по выборам мэра Челябинска от губернатора войдут политический вице-губернатор Анатолий Векшин, начальник управления внутренней политики правительства Челябинской области Виталий Шиков, заместитель руководителя аппарата губернатора и регионального правительства Алексей Фартыгин, вице-спикер областного заксобрания Анатолий Брагин. Также в конкурсную комиссию вошли депутаты челябинской городской думы от «Единой России» Олег Иванов, Денис Лапотышкин, Галина Киреева, Олег Толмачев.

Прием документов от претендентов на должность мэра Челябинска продлится с 7 по 21 октября. Конкурс будет проходить в формате собеседования 12 ноября. В течение двух недель после собеседования будет организовано заседание челябинской гордумы, где депутаты выберут нового мэра.

В Златоусте губернатора Челябинской области Алексея Текслера будет также представлять господин Фартыгин. Вместе с ним решение по отбору кандидатур на пост мэра будут принимать заместитель начальника управления по внутренней политике областного правительства Алексей Титаев и депутат регионального заксобрания Александр Мотовилов. В комиссию по проведению конкурса ранее включили депутатов Марата Сафиева, Александра Романова и Марину Упит.

Первое предварительное заседание комиссии по выбору мэра Златоуста состоится 21 октября. 23 октября пройдет конкурсный отбор. 24 октября депутаты проголосуют за предложенных кандидатов.

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