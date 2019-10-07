Наталья Комарова обозначила проблемы при реализации нацпроектов в Югре

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа—Югры Наталья Комарова признала проблемы в реализации нацпроектов в регионе. Как она объяснила на своей странице в Instagram, «пока не сложилась безотказная система соотнесения целей нацпроектов и локальных проектов».

По словам губернатора, несмотря на построенные дома, к ним невозможно пройти, несмотря на отремонтированную дорогу, все еще не актуализирована маршрутная сеть общественного транспорта, в действующих больницах до сих пор «не создали элементарные условия для персонала и пациентов». Однако она заметила имеющуюся «заинтересованность людей в использовании всех возможностей, заложенных в нацпроектах».

Поводом для написания данного поста стали проведенные Натальей Комаровой онлайн-конференции по различным сферам жизни, а также встречи с жителями Сургута, Пыть-Яха, Когалыма, Нефтеюганска, Нефтеюганского района и Ханты-Мансийска. Кроме того, она показала скрины сообщений югорчан, пишущих ей в социальных сетях: например, про работу системы здравоохранения и отсутствие укрытий от ветра и дождя на остановках в Пыть-Яхе.

Как добавила в сообщении госпожа Комарова, сейчас она работает над перечнем поручений, «исходя из вопросов, поднимаемых гражданами».