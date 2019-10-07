В деятельности iFly разглядели «коррупционные риски»

Российскую авиакомпанию iFly подозревают в уклонении от таможенных сборов. Такие выводы сделал РБК на основании недавнего отчета Счетной палаты. В документе сказано, что некий авиаперевозчик заключил лизинговый договор с ирландской компанией на подержанный Airbus и при ввозе лайнера в Россию мог искусственно занизить его стоимость почти в три раза. Из-за этого государство недополучило больше 100 млн руб. таможенных сборов.

Аудиторы считают, что это может говорить о «коррупционных рисках в деятельности должностных лиц Внуковской таможни», через которую проводился самолет. Но, по мнению главного редактора портала Avia.ru Романа Гусарова, стоимость самолета могла упасть по объективным причинам: «У авиакомпании закончился договор лизинга воздушного судна, по условиям которого оно должно быть возвращено в надлежащем состоянии, то есть выбыть за пределы Российской Федерации. Далее компания могла его взять в лизинг повторно. То, что изменилась цена, это естественно, потому что за несколько лет происходит амортизация воздушного судна, и оно в любом случае уже стоит дешевле, чем два или три года назад. Самолет, например, мог быть поврежден, или приближался срок тяжелой формы технического обслуживания. Есть вероятность падения цены на вторичном рынке, такое тоже бывает: она то взлетает вверх, тогда возникает повышенный спрос, то, наоборот, резко падает ввиду низкой востребованности, так как вторичный рынок перенасыщен. Тем не менее пока, если судить по бумагам, невозможно однозначно утверждать, что это некий злой умысел».

Почему Счетная палата заподозрила авиакомпанию iFly в уклонении от таможенных платежей Читать далее

В пресс-службу Внуковской таможни сообщили, что в компании, которая эксплуатирует самолет, сейчас проходит проверка. Эксперт в сфере авиационной экономики Сергей Детенышев уверен, что обнаружить нарушения не составит труда: «Чтобы объективно оценить, права авиакомпания или нет, нужно посмотреть, сколько такие воздушные судна стоят на рынке. Помимо этого, к стоимости западных самолетов также нужно приплюсовать коэффициенты, которые применяются в России: воздушное судно, которое эксплуатировалось в РФ, на Западе стоит дешевле, чем то, которое использовалось в Америке или в Европе. С моей точки зрения, тут все говорит о том, что нарушений не было. Какая иностранная компания согласится на то, чтобы вы занизили стоимость самолета и платили ей меньше, чем она должна получить.

Возможно, к авиакомпании были какие-то другие претензии».

iFly выполняет чартерные перевозки в Турцию, Тайланд, Италию и другие страны и сотрудничает с туроператорами Tez Tour, TUI и «Интурист». В феврале этого года компания оказалась в центре скандала — ее гендиректора Евгения Филатова признали виновным в даче взятки в особо крупном размере.