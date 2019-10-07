Обозреватель “Коммерсантъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, в какой стилистике работает бренд.

Свою первую ювелирную коллекцию бренд Rubeus Milano представил в июле, в дни недели haute couture в Париже. Это была High Jewellery коллекция с уникальными русскими александритами, самый крупный из которых весил под 70 каратов, что на четыре с лишним карата больше, чем экспонат Смитсоновского музея — шри-лапкойский александрит, а он ранее считался крупнейшим в мире. Показали ту коллекцию, получившую название Imperial Alexandrite, подобающе — в Музее декоративного искусства парижского Лувра.

Новую — на сей раз первую Fine Jewellery коллекцию — тоже решили показать во дворце. Ее премьеру устроили в Палаццо Бавара в дни миланской недели моды. Коллекция, получившая название Crystal Palace, хоть и всего вторая для бренда, но уже с приметами его фирменного стиля. Тут и воссозданные в золоте и бриллиантах кристаллы, и специально ограненные под украшения редкие камни, и общее ощущение барочности, избыточности. Если бы кто-то захотел обозначить полярные явления в ювелирном искусстве, то можно было бы продемонстрировать что-то предельно минималистичное и украшение Rubeus.

В минималистской стилистике работать непросто: все должно быть вылизано, каждый огрех на виду, но создавать драгоценное барокко куда сложнее. И дело не только в объемах, закрепке и прочих технических вещах. Сложные сочетания цветов и еще более сложные формы должны быть выверены идеально. Одна ошибка — и выглядит все пошло. Rubeus удалось сохранить баланс и избежать какой-либо пошлости. Украшения Crystal Palace вполне могли бы быть и коллекцией High Jewellery. Разница лишь в том, что все показанные в Милане предметы планируют выпускать более чем в одном экземпляре, создавать в других расцветках и сочетаниях камней. То есть Crystal Palace — коммерческая ставка Rubeus. И лично мне кажется, ставка, сделанная правильно.