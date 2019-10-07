«Максимальная экшн-съемка»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Александр Леви рассказывает о новой экшн-камере семейства GoPro.

Американский производитель экшн-камер GoPro представила пару новинок и свежие аксессуары. Самой любопытной вышла, на мой взгляд, модель MAX, которая должна заменить версию Fusion. У нее также два объектива на противоположных сторонах корпуса и один дисплей.

Но если у предшественника был квадратный монохромный экран с элементарной индикацией, позволяющий отслеживать процесс по показателям, то GoPro Max инженеры снабдили цветным сенсорным дисплеем с функцией предпросмотра в реальном времени. Для сценариев вроде записи видеоблога, например, это отличный вариант. Пользователь лучше контролирует запись — от композиции кадра до остатков объемов памяти.

Как и предшественник GoPro Max умеет записывать видео сразу на обе камеры, то есть в сферическом формате. Максимальное доступное разрешение в этом случае 5,6 К при 30 кадр/с. В мобильном приложении сферическую запись можно перевести в традиционный формат. Также пользователь может выбирать между изначальными режимами съемки — с широким углом обзора, линейным и стандартным. Последний пригодится для крупных планов: камера убирает рыбий глаз и записывает без искажений, что снова возвращает нас к сценарию с видеоблогингом.

GoPro Max быстро адаптирует картинку для публикаций в соцсетях. Кроме того, в распоряжении пользователей сразу два режима замедления видео. В целом свежие алгоритмы мобильного приложения позволяют быстрее и проще редактировать контент, заверяют разработчики камеры. Инженеры усилили аудио новинки — звук стал объемнее. Гаджет снабдили шестью микрофонами вместо прежних четырех. Тот микрофон, что расположен рядом с дисплеем, направленный, что упрощает и улучшает запись говорящего человека. Еще один реверанс в сторону блогеров.

В скором времени рассчитываю протестировать GoPro Max. Особенно любопытно оценить новую стабилизацию Coconuts Hyper smooth и режим Time warp. Последний представляет собой обычный таймлапс, но в движении и на 360 градусов. Раньше для похожих съемок требовались операторские рельсы и множество камер. Теперь это вроде как можно снять на одно устройство.