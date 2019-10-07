Суд признал незаконным возбуждение уголовного дела о неуплате налогов в отношении «ТНС энерго НН»

Нижегородский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу региональной прокуратуры на решение Московского райсуда о признании незаконным возбуждение уголовного дела в отношении неустановленных лиц из руководства ПАО «ТНС энерго НН» о неуплате 1 млрд руб. налогов в 2014-2016 годах. Такое решение было принято 7 октября, сообщает пресс-служба компании.

«По данным Федеральной налоговой службы России, “ТНС энерго НН” не имеет задолженности перед бюджетами по налогам, сборам, страховым взносам, а также пеням, штрафам и процентам»,– говорится в сообщении компании.

Напомним, уголовное дело было возбуждено в апреле нижегородским следственным управлением СК РФ. По версии ведомства, в 2012 году в рамках договора ПАО «ГК “ТНС энерго”» приняло на себя полномочия по управлению «ТНС энерго НН» и совершению сделок от имени филиала. Однако следствие посчитало, что компании являются взаимозависимыми, и контракт использовался для получения необоснованной налоговой выгоды нижегородским филиалом. В компании на это отвечали, что решение по проводимой налоговым органом проверке на момент возбуждения дела не было принято, а факт наличия недоимки по налогам не был установлен.

Анастасия Еремина