Новороссийские чиновники привлечены к дисциплинарным взысканиям

Мэрия города-героя распорядилась привлечь руководителей ряда управлений к дисциплинарным взысканиям за низкое исполнение средств, поступивших из бюджета Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

В список структур с низким освоением краевых средств вошли управление образования, управление строительства, управление физической культуры и спорта, управление жилищно-коммунального хозяйства, управлению контроля городского хозяйства, управление архитектуры и градостроительства, управление городского хозяйства, управление по работе с правоохранительными органами, управление по вопросам семьи и детства, управление сельского хозяйства, отдел по делам молодежи.

В текущем году бюджет Новороссийска на 38,4% состоит из денег, поступивших из казны края, в абсолютных цифрах — это 3,4 млрд руб. В среднем в муниципалитет ассигнования исполнены на 75%. В числе структур, которые исполнили финансовый показатель на 80% и более - управлении культуры (95,7%) и управлении имущественных и земельных отношений (83%).

Андрей Ульченко