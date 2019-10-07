Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, почему спрос на скромную жилплощадь так высок.

Маленькая, зато своя, говорили раньше про компактные квартиры. Теперь их прототипы гордо именуют студиями. А сам формат средней площадью чуть больше 25 кв. метров стал модным и востребованным. Застройщики стараются предусмотреть их наличие почти в каждом проекте. И вот результат — доля студий в сегменте нового жилья комфорт-класса достигла исторического максимума.

Количество предлагаемых таких лотов в проектах массового сегмента превысило сегодня 1150 лотов. Средняя стоимость квадратного метра в них поднялась за год на 12% с 188 тыс. рублей до 211 тыс. рублей. А стоимость квартиры, состоящей только из объединенных кухни и жилой комнаты, составила в среднем почти 5,5 млн руб., подсчитали аналитики компании «Метриум». Популярность и доля формата возрастала постепенно на протяжении нескольких лет. С 2015 по 2017 годы таких квартир на московском первичном рынке было не более 5,5%. Через год стало 6%. Теперь — около 7% от общего объема предложения на рынке.

Эксперты уверены, что рост предложения малогабаритного жилья обусловлен, в первую очередь, высоким спросом на него со стороны покупателей. Потому что студия — оптимальный, а порой и просто компромиссный вариант решения срочного жилищного вопроса для многих клиентов. В основном — это молодежь и студенты, а также жители других регионов, недавно переехавшие в столицу. Им нужен прямо сейчас самый доступный по бюджету вариант. Теснота не смущает в этот момент. Впрочем, студии сейчас можно встретить практически во всех сегментах новостроек. Но все же студии, конечно, существенно уступают другим форматам. Для сравнения: двухкомнатные квартиры представляют 40% предложения, а однокомнатные – 30%.