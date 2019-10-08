Виктор Облогин получил условный срок

В Горно-Алтайске вынесли приговор экс-мэру Виктору Облогину, занимающему сейчас пост советника главы Республики Алтай Олега Хорохордина. Бывший градоначальник обвинялся в хищении у муниципалитета Toyota Land Cruiser стоимостью 1,5 млн руб. и превышении полномочий с ущербом городской казне более 100 млн руб., за что суд назначил ему четыре года условно. Виктор Облогин считает свое дело политическим, его защита заявила, что обжалует приговор.

В Республике Алтай завершился суд над экс-мэром Горно-Алтайска Виктором Облогиным, обвиняемым в мошенничестве и превышении полномочий. В марте 2016 года он стал фигурантом расследования, инициированного Следственным комитетом России (СКР). Первоначально в деле был один эпизод — хищение служебного автомобиля Toyota Land Cruiser Prado с помощью поддельных документов. В результате мошеннической схемы была почти вдвое снижена стоимость престижной иномарки: с 1,5 млн до 800 тыс. руб. Свое уголовное преследование градоначальник назвал «политическим заказом». На это заявление последовал резкий ответ силовиков. «Что касается обвинений в „политическом заказе“, то Следственный комитет сообщает, что у нас был и остается один государственный заказ — от имени народа бороться с коррупцией. Поэтому вместо пустых, ни к чему не обязывающих заявлений мэру следовало бы оказать всяческое содействие в расследовании»,— говорилось в сообщении ведомства.

В дальнейшем к обвинению в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) добавилось новое — в «превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий» (ст. 286 УК РФ). Как указывается в материалах следствия, в 2011–2012 годах градоначальник, зная о неудовлетворительном финансовом состоянии ООО «УК „Центральная“», фактическим владельцем части уставного капитала которого он являлся, предоставил организации семь муниципальных гарантий на сумму не менее 120,5 млн руб. Поскольку свои обязанности перед контрагентами «Центральная» не выполнила, во исполнение данных гарантий с горадминистрации на основании исполнительных листов был взыскан долг в размере около 107,5 млн руб. По ходатайству следователей чиновник, руководивший 60-тысячным Горно-Алтайском почти четверть века, был отстранен от занимаемой должности и отправлен под домашний арест. «Единая Россия» при­остановила его членство в партии.

В апреле 2017 года материалы дела поступили в горсуд Горно-Алтайска. На первом же заседании экс-мэр заявил отвод всем судьям горсуда, заподозрив их в предвзятости, и ходатайствовал о направлении дела в другой субъект РФ. Об этом же он попросил в письме президенту РФ Владимиру Путину: «С 2016 года в отношении меня осуществляется незаконное уголовное преследование. Уверен, это преследование по политическим мотивам осуществляется должностными лицами Республики Алтай, заинтересованными в отстранении меня от должности. Прошу вас лично решить вопрос о передаче уголовного дела в отношении меня за пределы республики. В знак протеста против незаконного преследования и произвола в правоохранительной системе республики объявляю бессрочную голодовку». После нескольких дней голодовки и отказа от лекарства Виктора Облогина госпитализировали в республиканскую больницу. В последующем суд отпустил бывшего мэра под подписку о невыезде.

Летом нынешнего года экс-чиновник, находящийся под судом, заявил о намерении участвовать в осенних выборах депутатов парламента Республики Алтай. А меньше чем за неделю до голосования снялся с выборов, после чего Олег Хорохордин, будучи еще врио главы республики (эту должность он занял в марте 2019 года), предложил ему стать своим советником по реализации крупных инвестпроектов. Господин Облогин это предложение принял.

В понедельник экс-мэр выслушал приговор. Как рассказали в республиканском управлении СКР, суд назначил бывшему градоначальнику четыре года условно с испытательным сроком три года. «С приговором суда не согласны. Безусловно, будем обжаловать»,— заявил „Ъ“ адвокат Андрей Волков.

Константин Воронов