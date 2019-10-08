Новь с молоком

Агрохолдинг «Толмачевское» в 2020 году запустит в Новосибирской области молокоперерабатывающий завод мощностью до 50 т в сутки. Предприятие будет производить молочные продукты, творожные десерты, йогурты, мягкие сыры и мороженое. Реализовывать продукцию планируется в Новосибирской области и Кузбассе. Инвестиции в проект составят около 300 млн руб. Участники рынка говорят, что конкуренция за потребителя среди производителей молочной продукции растет.



Новосибирский агрохолдинг «Толмачевское» планирует за год реализовать в регионе проект строительства молокоперерабатывающего завода. Как рассказали „Ъ“ в компании, основной причиной, заставившей взяться за проект, стала необходимость повышения доходности молочных ферм, входящих в холдинг: предприятия, производящие сырое молоко, вынуждены сдавать его посредникам по низким ценам. В компании отметили, что в настоящее время агрохолдинг производит около 3,2 тыс. т молока в год в связи со сменой стада. К середине 2020 года, после выхода на проектные надои нового поголовья коров, закупленных в этом году в Германии, холдинг достигнет производительности около 10 тыс. т молока в год. Объем инвестиций в смену стада — около 2,2 млн евро.

Агрохолдинг «Толмачевское» объединяет молочно-товарные фермы «Толмачевское» (740 голов дойного стада) и «Филипповское» (400 голов), предприятия по производству зерна и кормов, по переработке продукции растениеводства и мясного животноводства, сервисные компании. По данным «СПАРК-Интерфакс», в числе совладельцев компаний агрохолдинга — бывший глава Росимущества в Кемеровской и Томской областях Александр Кытманов. Господин Кытманов также является гендиректором ООО «Портовые услуги» (Москва), совладелец которого — Артем Козовой. Господин Козовой является совладельцем ООО «Портовый холдинг», в котором до весны 2019 года 51% принадлежал бывшему совладельцу ПАО «Распадская» Геннадию Козовому. В рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов РФ — 2019» Геннадий Козовой занимает 105-е место. Его состояние оценивается в $950 млн.

Запустить молокопереработку планируется до конца 2020 года. «Сейчас проект, разработанный израильской компанией ABL Technologies, находится на стадии согласования. Приобретен земельный участок (36 га) под завод в селе Красноглинное в Новосибирском районе, заключен договор с РЭС на технологическое присоединение производственного здания»,— рассказали в «Толмачевском». Планируемая мощность производства — 30 т в сутки с возможностью увеличения до 50 т. Предприятие будет выпускать молочные и кисломолочные продукты, сметану, творог, творожные десерты, йогурты, мороженое и мягкие сыры. Продукция молочного завода будет поставляться в Новосибирскую область и Кузбасс. «Реализация планируется через собственные магазины агрохолдинга. Создание розничной сети запланировано на 2020–2021 годы»,— отметили в «Толмачевском». В компании уточнили, что планируется открыть до 10 магазинов, объем инвестиций — около 55 млн руб.

Эксперты отмечают, что в регионе есть дефицит молокоперерабатывающих мощностей. По данным старшего эксперта Института конъюнктуры аграрного рынка Натальи Пеньковой, производство товарного молока в области в первом полугодии 2019-го составило 280 тыс. т, переработано около 185 тыс. т. В то же время участники рынка говорят об усилении конкуренции за потребителя. «Построить завод по переработке молока не сложно, и переизбытка таких мощностей сегодня в регионе нет. Проблема в сбыте готовой продукции. Крупные переработчики в настоящее время испытывают спад в производстве молока, так как спрос населения на молочные продукты снизился. Конкуренция на полках в магазине за потребителя очень высокая. Многие демпингуют, но качество не может стоить дешево»,— говорит директор ООО «КФХ „Русское поле“» Вениамин Борщов. Компания также планировала построить молочный завод. «Этот проект сейчас на паузе. У нас пока действует молочный цех на 10 т в сутки. Он работает или „в ноль“, или в небольшой убыток. На переработке молока мы не зарабатываем. Свое молоко отвозим на завод Danone в Кузбассе»,— сказал он.

Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов отмечает, что на фоне негативной тенденции к потреблению молока и молочной продукции есть ряд обнадеживающих факторов: «Растет спрос на современную молочную категорию — йогурты, десерты, классические сыры. Кроме того, активно развивается сегмент крафтового производства — органическая продукция, а также продукция небольших локальных производителей. Воспользовавшись этими трендами, при условии правильного позиционирования продукции „Толмачевское“ может реализовать успешный проект». По оценкам господина Белова, спрос на молочную продукцию по итогам года в РФ вырастет незначительно, прежде всего, за счет сыров. «Например, потребление классических сыров за полугодие выросло на 8%. Производство молока-сырья в последние годы увеличивалось на 2,5–3%. В 2019 году мы увидим примерно такой же рост»,— сказал он.

Оксана Павлова