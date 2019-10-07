«Уралбройлер» обжалует решение суда о приостановке работы

ЗАО «Уралбройлер» (Аргаяшский район, входит в группу компаний «Здоровая ферма») подало апелляционную жалобу на решение суда о приостановке деятельности предприятия на 90 дней.

В пресс-службе «Здоровой фермы» подтвердили информацию о том, что судебные приставы в минувшую пятницу исполнили решение суда о приостановке работы предприятия, но подчеркнули, что «коллектив компании оказал им содействие». «Сообщаем, что судебные разбирательства еще не завершены, на данный момент ЗАО “Уралбройлер” подана апелляция. Аргаяшская птицефабрика, обеспечивающая рабочими местами 1,5 тыс. человек, продолжает свою работу», - сообщили в компании. В пресс-службе подчеркивают, что загрязнение экологии в Аргаяшском районе – это результат работы завода под руководством прежних хозяев «Здоровой фермы».

«С декабря 2018 года активы группы компаний “Здоровая ферма” находятся в собственности “Траст птицеводческий холдинг”. Сегодня “Здоровая ферма” не имеет ничего общего с прошлыми руководителями и собственниками, которые полностью пренебрегали нормами экологической и биобезопаности и загрязняли окружающие территории. Новая команда топ-менеджмента решает эти вопросы. Сейчас разрабатывается проектная документация для строительства новых очистных сооружений для ЗАО “Уралбройлер”. Стоимость работ по строительству очистных сооружений, по предварительным оценкам ЗАО “Уралбройлер”, составит 300-320 млн. руб.», - рассказали в «Здоровой ферме».

До декабря 2015 года «Здоровая ферма» принадлежала депутату Госдумы от Челябинской области Олегу Колесникову. Затем актив перешел ПАО «Русгрейн Холдинг», которое связывали с на тот момент акционером Бинбанка Микаилом Шишхановым. В сентябре 2017 года ЦБ объявил о санации Бинбанка. А летом 2018 года господин Шишханов сам стал собственником «Здоровой фермы». Впоследствии «Русгрейн Холдинг» и «Здоровая ферма» были переданы «Трасту», на базе которого ЦБ создал фонд плохих и непрофильных активов санируемых банков.