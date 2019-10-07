Большинство аэропортов УрФО увеличили пассажиропоток

По данным Росавиации, в августе 2019 года в уральских аэропортах увеличились объемы обслуживания пассажиров на регулярные и нерегулярные перевозки, по сравнению с аналогическим показателем за август 2018 года.

Аэропорт Кольцово (Екатеринбург) увеличил показатель на 2,8% — с 672,9 тыс. до более 691,9 тыс. человек. Тюменский аэропорт Рощино показал рост на 2,9% (с 229,2 тыс. до 236 тыс. человек).

Из аэропортов Ханты-Мансийского автономного округа самым быстрорастущим стал Ханты-Мансийск — рост на 46,4% (с 31,1 тыс. до 45,6 тыс. человек). Больше всех обслужил Сургут — 207,7 тыс. человек (годом ранее 202,4 тыс., рост на 2,6%). В Нижневартовске объемы обслуживания пассажиров увеличились на 18,2% (74,7 тыс. до 88,3 тыс. человек), в Когалыме — на 10% (с 13,1 тыс. до 14,4 тыс. человек). В Белоярском показатели снизились на 0,8% (с 7,3 тыс. до 7,2 тыс. человек).

В Ямало-Ненецком автономном округе больше всех обслужил аэропорт Нового Уренгоя — 91,6 тыс. человек (рост на 5% с 87,1 тыс.). В Надыме рост пассажиропотока на 29,6% (с 17,6 тыс. до 22,8 тыс. человек), в Ноябрьске — на 28,9% (с 18,4 тыс. до 23,8 тыс. человек), в Ямбурге объемы обслуживания пассажиров сократились на восемь человек (было более 4,8 тыс. человек).