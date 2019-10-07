Синоптики в Татарстане предупредили о резком похолодании и снеге

В Татарстане в ближайшие дни ожидается резкое похолодание, говорится в сообщении Гидрометцентра. 8 октября к утру температура воздуха понизится до +1..6° С, в течение дня ожидаются дождь и снег.

9 октября, по прогнозам синоптиков, в Татарстане сохранится дождливая и холодная погода. Ночью температура упадет до 0°, днем поднимется до 4-9° С. 10 октября ночью столбики термометров покажут 0..+5°, днем - 510°.

11 октября Татарстан будет под влиянием фронтальных разделов северного циклона, в республике ожидается ветреная погода, временами с дождем. Дневные температуры повысятся до +7..+12°.

"Ъ-Казань"