В Краснодаре трамвай свяжет вокзал и Восточно-Кругликовский микрорайон

В мэрии кубанской столицы сообщили об открытии нового трамвайного маршрута. Трамвай № 1 будет ходить от железнодорожного вокзала Краснодар-1 до улицы Декабристов.

Как сообщают в городской администрации, данный маршрут, по анализу пассажиропотока, идут по самому загруженному участку. Работать там будут новые трамваи. Маршрут, говорят в мэрии, экономически обоснован и подкреплен расчетами.

Фото: администрация Краснодара

В департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Краснодара совместно с КТТУ сообщают, что с конечной остановки по улице Декабристов наиболее востребованы остановки «Кубанский политехнический университет», «Чистяковская роща», «улица Гаврилова», «ТЦ “Центр города”» и «Кооперативный рынок».

Первый трамвай от Декабристов отправится в 5:47. Последний вернется в Восточное трамвайное депо в 23:16. По будням на маршруте будут работать девять трамваев, в выходные и праздничные дни — шесть. Средний интервал движения составит 10 минут. По расчетам специалистов КТТУ, в среднем маршрутом № 1 будут пользоваться по будням — почти 10 тыс. человек, по выходным — около 6 тыс.

Василий Хитрых