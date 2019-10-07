ГК «Агропромкомплектация» закрыла потребность в семенах собственными мощностями

Семеноводческий комплекс ГК «Агропромкомплектация» ООО «АПК-Черноземье» в посёлке Конышевка Курской области вышел на полное обеспечение семенами сельхозкультур растениеводческих предприятий группы, сообщает пресс-служба «Агропромкомплектации». «В полном объёме выполнены заявки наших растениеводческих предприятий на поставку семян озимых зерновых культур: ООО «Ручьевское» — 245 т, ООО «АПК-Рязань» — 744,8 т, ООО «АПК-Черноземье» — 1,64 тыс. т для посева под урожай 2020 года»,— рассказал руководительООО «АПК-Черноземье» Игорь Денисов. Запущенный в 2017 году комплекс мощностью 10 т в час (29 тыс. т в год) производит семена бобовых (люпин, соя) и зерновых (ячмень, пшеница) культур. Он был построен за год, инвестиции составили 210 млн руб.

По собственным данным, «Агропромкомплектация» управляет в Курской области 15 действующими и строящимися свинокомплексами, двумя комбикормовыми заводами, одним мясокомбинатом, животноводческим комплексом по выращиванию КРС, племенной фермой и растениеводческим ООО «АПК-Черноземье». Кроме того, «Агропромкомплектация» возводит в регионе молочный комплекс.

Валерия Розбот