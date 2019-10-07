Главу Старощербиновского поселения оштрафовали за нарушение требований пожарной безопасности

Прокуратура Щербиновского района провела проверку по факту возгораний камыша и иной растительности, произрастающей на прилегающих к реке Ея и Ейскому лиману территориях в сентябре 2019 года. Как сообщает пресс-служба ведомства, администрация Старощербиновского сельского поселения не приняла меры для организации противопожарной защиты территории поселения. В частности, местные власти не обеспечили наличие средств пожаротушения в нужном количестве, не оборудовали подъездные пути к противопожарным водоемам, не обеспечили работоспособность пожарных гидрантов. Главе сельского поселения внесено представление об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности, которое рассмотрено и удовлетворенно. В бюджете сельского поселения дополнительно предусмотрены расходы на обеспечение противопожарной безопасности в размере более 500 тыс. руб. Дополнительно зарезервировано 17 единиц специальных средств пожаротушения.

Кроме того, глава Старощербиновского сельского поселения привлечен к административной ответственности по ч. 2 ст.20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима) в виде штрафа в размере 15 тыс. руб.

Елена Рыжкова

Елена Рыжкова