07 октября, понедельник
Войти в профиль
Ростов-на-Дону. Юг России

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

На Ставрополье четыре человека попали в больницу после нападения волков

В Нефтекумском районе Ставропольского края на местных жителей напали волки, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на управление ветеринарии региона.

«В результате нападения волков госпитализированы четыре человека. Сейчас они находятся в местной больнице. Все случаи нападения произошли в селе Каясула»,— передает издание слова представителя управления.

На волков была организована облавная охота. В результате один хищник был убит, еще два - ранены. Тело убитого волка направлено на экспертизу на предмет бешенства. Агрессия хищников может быть связана с этим заболеванием. Точная причина нападения станет известна по итогам экспертизы.

Дарья Голякова


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

пресс-релиз

Профиль пользователя