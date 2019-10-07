На Ставрополье четыре человека попали в больницу после нападения волков

В Нефтекумском районе Ставропольского края на местных жителей напали волки, сообщает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на управление ветеринарии региона.

«В результате нападения волков госпитализированы четыре человека. Сейчас они находятся в местной больнице. Все случаи нападения произошли в селе Каясула»,— передает издание слова представителя управления.

На волков была организована облавная охота. В результате один хищник был убит, еще два - ранены. Тело убитого волка направлено на экспертизу на предмет бешенства. Агрессия хищников может быть связана с этим заболеванием. Точная причина нападения станет известна по итогам экспертизы.

Дарья Голякова