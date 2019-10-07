Денис Кравчук отказался от мандата депутата Самарской губернской думы

Депутат Самарской губернской думы Денис Кравчук объявил о сложении полномочий по собственному желанию. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Сызрани.

Поводом для принятия такого решения стала ошибка в декларации, допущенная одним из помощников парламентария. Заявление депутата от партии «Единая Россия» рассмотрят на очередном заседании думы.

По данным “Ъ-Волга”, в декларации господина Кравчука не оказалось земельного участка и жилого дома в одном из пригородов Москвы, находящихся в собственности депутата. После обнаружения неточностей прокуратура потребовала лишить парламентария мандата.

Источник “Ъ-Волга”, близкий к ситуации, подтвердил информацию о том, что Денис Кравчук написал заявление об отказе от мандата. «Комиссия по этике была сегодня, но депутат написал заявление раньше, поэтому его не стали рассматривать. В итоге просто собрались и приняли к сведению эту информацию»,— рассказал источник.

Андрей Сазонов