Аппарат воронежской облдумы возглавил сын бывшего вице-губернатора региона

Руководителем аппарата Воронежской облдумы назначен Владимир Агибалов, сообщает Defacto со ссылкой на полученную в региональном парламенте информацию. Господин Агибалов приступил к исполнению обязанностей с 16 сентября, сообщили собеседники агентства в облдуме. Владимир Агибалов занимал возглавлял аппарат облдумы в качестве исполняющего обязанности с 2016 года, после ухода Виктора Липинского в избирательную комиссию Воронежской области.

Владимир Агибалов является сыном бывшему вице-губернатору региона Юрию Агибалову, который стал широко известен общественности благодаря получению большой единовременной выплаты. 15 сентября прошлого года он покинул пост врио вице-губернатора, а уже через два дня снова стал исполняющим обязанности заместителя. Благодаря двухдневной отставке он получил право на единовременную выплату, которая превысила 233 тыс. руб., а также доплату к пенсии (75% заработка). Впрочем, уже в начале октября Юрий Агибалов был окончательно уволен.