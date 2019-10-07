В Свердловской области около 2 тысяч семей получили компенсацию за переход на цифровое телевидение

Почти 2 тыс. семей льготных категорий в Свердловской области получили компенсации за покупку антенн и приставок для приема цифрового телесигнала, сообщает департамент информполитики региона. Меры поддержки реализуются в рамках общероссийского перехода на цифровое вещание. Аналоговое телевещание в регионе отключили в июне, меры соцподдержки на приобретение оборудования для льготных категорий продолжат действовать до конца года.

По данным департамента, на эти цели областные власти предусмотрели на 2019 год 136,4 млн руб. Компенсировать можно до 90% стоимости минимального комплекта оборудования — 2,7 тыс. руб. за приставку и антенну. Для населенных пунктов вне зоны охвата, жителям которых потребуется спутниковое оборудование, компенсация может составить также 90%, но от 6 тыс. руб.

Частичную компенсацию затрат на приставки, антенны или комплекты для приема «цифры» могут получить малоимущие семьи и одинокие люди, чей доход не превышает величины двух прожиточных минимумов, ветераны Великой Отечественной войны, в том числе труженики тыла, супруги умерших инвалидов и участников ВОВ, совершеннолетние и несовершеннолетние узники нацистских концлагерей и гетто.