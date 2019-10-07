Зарубежные СМИ: Что может ускорить импичмент Дональду Трампу?

Связанные с Дональдом Трампом бизнесмены пытались сменить руководство «Нафтогаза». Как сообщает Associated Press со ссылкой на источники, план американского президента и его адвоката Руди Джулиани сорвался из-за проигрыша Петра Порошенко на выборах. Как говорят собеседники агентства, через новое руководство «Нафтогаза» американцы планировали направлять выгодные контракты компаниям, которые контролируют союзники Трампа. Какие еще детали скандала, связанного с Украиной, стали известны СМИ? Об этом — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Как сообщает CNN, в Ukrainegate появился второй свидетель. У него якобы есть информация о давлении Дональда Трампа на Владимира Зеленского. Ранее об этом сообщал некий неназванный разведчик, которому телефонный разговор президентов показался подозрительным. Адвокат обоих свидетелей Марк Зайд рассказал, что его второй клиент еще не подал официальную жалобу к генеральному инспектору. Но, по данным The New York Times, между ними состоялся разговор, и второй информатор подтверждает показания первого.

Секретарь Белого дома Стефани Гришэм считает, что количество подобных заявлений не имеет значения, так как стенограмма разговора Трампа с Зеленским уже обнародована, и из нее видно, что американский лидер не сделал ничего плохого. Между тем демократы усиливают свое давление на Трампа и требуют его импичмент.

По информации «Би-би-си», следователи называют расшифровку переговоров Трампа с Зеленским неполной. Они призвали Госдепартамент раскрыть дополнительные документы. 5 октября госсекретарь Майк Помпео заявил, что выполнит просьбу, но пожаловался на то, что его коллеги подверглись давлению.

Второй свидетель так же, как и первый, работает в американской разведке, сообщает ABC News. Согласно «Би-би-си», он также слышал разговор Трампа с Зеленским 25 июля. Адвокат Трампа Руди Джулиани написал в Twitter, что его не удивляет появление второго «секретного источника». Он назвал расследование политически мотивированным. Тем временем следователи хотят пообщаться с непосредственным свидетелем телефонного звонка. Они надеются, что им, может быть, поможет именно второй информатор.

Как пишет The Guardian, все это может ускорить процедуру импичмента Трампа. В Конгрессе готовятся принять показания богатого отельера и соратника Трампа, который стал американским послом в Европе, Гордона Сондленда. Американский президент в свою очередь пытается защищаться. Трамп сообщил республиканцам, что министр энергетики Рик Перри сам попросил его позвонить Зеленскому 25 июля, хотя президент этого делать не хотел.

По американскому законодательству, личность информаторов не раскрывается. Дональд Трамп назвал происходящее заговором. Он также обвинил спикера Палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси в госизмене.