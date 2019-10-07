На Кубани создадут реестр питомников декоративных культур

Создать региональный реестр питомников декоративных культур поручил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Это необходимо для того, чтобы субъектам МСП было легче участвовать в аукционах по озеленению территорий, сообщает пресс-служба администрации края.

«На Кубани много питомников предоставляют качественный материал. Нужно вовлечь малый и средний бизнес в озеленение, помочь им с участием в госзакупках», – сказал глава региона. Чиновники в течение месяца должны подготовить список.

На сегодняшний день 5 тыс. фермерских и личных подсобных хозяйств занимаются выращиванием декоративных культур. Ежегодно ими производится около 2 млн штук саженцев. Они реализуется по индивидуальным заказам, на рынках и в магазинах края, а также за его пределами. Пока 98% посадочного материала покупается в краевых питомниках.

Андрей Ульченко