07 октября, понедельник
Войти в профиль
Краснодар. Кубань, Адыгея

Коротко

Новости

все новости

На Кубани создадут реестр питомников декоративных культур

Создать региональный реестр питомников декоративных культур поручил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Это необходимо для того, чтобы субъектам МСП было легче участвовать в аукционах по озеленению территорий, сообщает пресс-служба администрации края.

«На Кубани много питомников предоставляют качественный материал. Нужно вовлечь малый и средний бизнес в озеленение, помочь им с участием в госзакупках», – сказал глава региона. Чиновники в течение месяца должны подготовить список.

На сегодняшний день 5 тыс. фермерских и личных подсобных хозяйств занимаются выращиванием декоративных культур. Ежегодно ими производится около 2 млн штук саженцев. Они реализуется по индивидуальным заказам, на рынках и в магазинах края, а также за его пределами. Пока 98% посадочного материала покупается в краевых питомниках.

Андрей Ульченко


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

новости компаний

пресс-релиз

Профиль пользователя