Суд не стал отменять выборы на УИК №1677 по иску кандидата

Петродворцовый районный суд Петербурга отказал в удовлетворении иска по отмене результатов голосования на муниципальных выборах на участке №1677 (МО «Стрельна»).

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, заявление подавал Эрнест Иванов, который указал, что комплексы обработки избирательных бюллетеней работали со сбоями, также имел место типографский брак в бюллетенях и незаконная агитация за одного из кандидатов.

Суд решил, что приведенные доказательства недостаточны для отмены результатов голосвания. Господин Иванов сказал “Ъ-СПб”, что пока не определился, будет ли он подавать апелляцию.

Олег Дилимбетов