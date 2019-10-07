На формирование комфортной городской среды краю направят 5,3 млрд рублей

В 2019 году в регионе обновятся 105 территорий в 72 населенных пунктах. На это выделено почти 2 млрд руб. «Сейчас общая готовность – 70%. Полностью благоустроены 27 объектов в 18 муниципалитетах. Одними из первых работы завершили Успенский, Брюховецкий и Мостовский районы. На 78 объектах благоустройство продолжается», – рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Финансирование запланировано на три года.

Также, по словам губернатора, с 2020 по 2022 годы из федерального бюджета на благоустройство краю доведены 5,3 млрд руб. В том числе на следующий год – 1,7 млрд руб.

Елена Рыжкова