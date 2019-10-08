Унистрой сдал 1-ый дом ЖК «Венский лес» на месяц раньше срока

5 октября состоялся праздник в честь передачи ключей жителям первого дома жилого комплекса «Венский лес» по улице Менделеева, 156. К слову, дом №1 введен в эксплуатацию на месяц раньше срока – еще один плюс в большую копилку компании «Унистрой», реализующей проекты в четырех регионах России и специализирующейся на создании жилых комплексов с развитой социальной и коммерческой инфраструктурой.

За плечами федерального девелопера с 23-летним опытом более 1,9 млн. кв. м реализованного жилья, 1,1 млн. кв. м в текущем портфеле жилой недвижимости, множество специализированных наград и премий (золотой знак «Надежный застройщик России», диплом НОЗА, подтверждающий лидерство по вводу жилья в регионе и другие). Компания входит в ТОП-25 строительных компаний России по вводу жилья за 2018 год, согласно Единому реестру застройщиков жилья erzrf.ru.

Проект расположен в десяти минутах езды от центра города в окружении живописного лесного массива и включает в себя три дома, объединенных двором-парком, который образует приватное пространство без машин и посторонних людей и доступен исключительно для жителей домов. Не забыли о спортсменах и самых маленьких жителях комплекса – здесь можно найти спортивные и детские площадки, тренажеры, веревочный парк и качели. Родителям не придется волноваться за детей: почти каждый угол «Венского леса», включая территорию, оборудован видеонаблюдением. А владельцы собак точно будут рады отдельному месту, специально предусмотренному для выгула и тренировки их питомцев.

Рядом с «Венским лесом» есть большой сквер, изначально не заявленный проектом. Новоселы уже успели оценить игровые городки и пешеходные дорожки, аутентичные аллеи и специальные площадки для занятия спортом. В сквере можно увидеть белок и послушать пение птиц, для которых застройщик тоже предусмотрел жилье – симпатичные деревянные скворечники.

Особый шарм и атмосферу дому придают не только городской и природный ландшафты, но и архитектурные решения, с которыми можно ознакомиться на территории проекта. Благоустройство «Венского леса», кажется, вобрало в себя самые последние технологические решения: безбарьерную территорию двора, включая свободный доступ в подъезды детских колясок и маломобильных групп населения, многоступенчатую систему грязезащиты, чтобы в подъездах было чисто в любую погоду, удобные прозрачные почтовые ящики, урны для макулатуры, парковку для колясок и велосипедов в виде специальной комнаты на первом этаже. И что больше всего удивляет – это домофоны, оборудованные, как последние модели смартфонов, системой «Face ID». Больше не нужно искать ключи в карманах с сумками наперевес.

В квартирах царит настоящий рай для перфекционистов: белая штукатурка, счетчики, выведенные в подъезд, лучевая разводка отопления, предполагающая отсутствие труб и других крупногабаритных отопительных приборов – все это вдохновляет новоселов активно планировать пространство. Жильцам не придется заморачиваться с цифрами: дом оборудован телеметрией – это система автоматической передачи показаний приборов учета в сервисную компанию.

С верхних этажей дома открывается живописный вид на долину реки Уфы и Дудкинские горы, достойный картин Васнецова – не так много домов в черте города может похвастаться подобным видом. Вспоминая все плюсы дома и вышеперечисленные факты, можно с уверенностью констатировать, что «Венский лес» – не просто жилой комплекс с видовыми характеристиками, а жилье для комфортной, насыщенной и красивой жизни, созвучное своему слогану: «Центр рядом и лес вокруг». Завершение строительства комплекса планируется в 2021 году. Всего в ЖК «Венский лес» будет более 58 тыс. кв. м жилья, 829 машиномест, 499 из которых – на многоуровневом паркинге.

В памятный день передачи первого дома «Венского леса» девелопер провел увлекательный праздник с розыгрышем призов и развлекательной программой. Гости праздника участвовали в мастер-классах по созданию картины для дома, в разных конкурсах, фотографировались со сказочными героями. Мероприятие сопровождалось приятной музыкой струнного квартета и угощениями.

Офисы компании «Унистрой» в Уфе находятся по следующим адресам:

Уфа, ул. Чернышевского, 104

Уфа, ул. Менделеева, 156

Телефон: (347) 225 79 60

venales.ru