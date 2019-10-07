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Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

В Белгороде выставили на торги 126 автобусов за 149 млн рублей

Конкурсный управляющий белгородского МУП «Городской пассажирский транспорт» Владислав Сегедин выставил на торги 126 автобусов компании. Согласно сообщению господина Сегедина, имущество сформировано в два лота. Начальная цена первого, включающего 40 автобусов, составляет 12,7 млн руб., второго, с 86 автобусами,— 135,8 млн руб. Если желающих приобрести автобусы не найдется, цены для повторных торгов составят 11,4 млн и 122,3 млн руб. Торги намечены на 14 ноября. Победителем торгов будет признан участник, который предложит наиболее высокую цену.

Валерия Розбот


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