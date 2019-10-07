Думу Березовского муниципального округа возглавил представитель «Газпрома»

Состоялось первое заседание думы Березовского муниципального округа, на котором депутаты выбрали председателя представительного органа. Им стал начальник культурно-спортивного комплекса Кунгурского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Чайковский», экс-председатель совета депутатов Березовского сельского поселения, единоросс Виктор Патласов. По информации "Ъ-Прикамье", его кандидатуру поддержали 13 депутатов, еще трое высказались против. Заместителем председателя был единогласно избран депутат от «Единой России», главный инженер СПК «Имени Ильича» Сергей Петров.

Исполняющим обязанности руководителя муниципального округа был утвержден глава Березовского района Игорь Чайкин. Депутаты приняли это решение единогласно.

Напомним, депутаты краевого заксобрания поддержали инициативу о преобразовании поселений Березовского района в единый муниципальный округ. Выборы в думу округа состоялись 29 сентября. По итогам выборов, 11 мандатов получили депутаты от «Единой России», в двух округах победили самовыдвиженцы, КПРФ досталось два мандата, «Справедливой России» — один.