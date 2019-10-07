Умер вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин Он был создателем биржи «Нижний Новгород» и других институтов бизнеса.

После тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин.

За два дня до кончины ему исполнился 61 год.

Бушмина знали и уважали в нижегородском предпринимательском сообществе. Будучи уроженцем Горьковской области и выпускником Горьковского университета, он стал одним из ярких лиц первого поколения нижегородских бизнесменов конца 80-х – первой половины 90-х. Бушмин был одним из создателей биржи «Нижний Новгород», размещавшейся в бывшем Доме политпросвещения (сейчас в этом здании концертный зал «Юпитер»), и в 1991 году возглавил эту биржу. В 1993 г. стал председателем попечительского совета чекового инвестиционного фонда «Нижегородская ярмарка», был избран председателем Конфедерации предпринимателей Нижегородской области, в 1992-1993 годах был советником губернатора Бориса Немцова.

Руководитель Либерального клуба Виктор Лысов отмечает личный вклад Бушмина в создание институтов предпринимательской деятельности в регионе.

В 1993 году Евгений Бушмин был избран депутатом Государственной Думы РФ Первого созыва, с 1997 года работал заместителем руководителя Государственной Налоговой службы РФ Александра Починка, с 1998 по 2001 год был замом министра финансов (при министрах Михаиле Задорнове, Михаиле Касьянове и Алексее Кудрине).

С 2001 года Бушмин был членом Совета Федерации РФ от исполнительного органа власти Нижегородской области, в 2002-м возглавил комитет по бюджету верхней палаты. С 2005 года представлял с Совфеде исполнительную власть Ростовской области, возглавляя бюджетный комитет. В 2013 году избран вице-спикером Совета Федерации.