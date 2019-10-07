07 октября, понедельник
Войти в профиль
Саратов. Средняя Волга

Коротко

Новости

все новости

Новости компаний

Пресс-релиз

Скрывшие сведения о доходах и имуществе федоровские депутаты досрочно сдали мандаты

В Федоровском районе досрочно прекращены полномочия двоих депутатов, допустивших нарушения антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

Прокурорская проверка показала, что депутаты Борисоглебовского и Первомайского муниципальных образований не представили в установленный законом срок сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и своих супругов и несовершеннолетних детей за последний отчетный период. В соответствии с Федеральным законом «О противодействии коррупции» их полномочия в этом случае прекращаются.

Марина Ковалева


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерские проекты

Пресс-релизы

Реклама

Профиль пользователя