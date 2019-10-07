В Краснодаре адвокат пытался получить 5 млн рублей от подзащитного

Следственное управление СКР по Краснодарскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении адвоката краевой адвокатской палаты, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ), сообщило ведомство. По версии обвинения, защитник получил от клиента 5,1 млн руб. якобы для передачи судье.

По данным СКР, адвокат был задержан в декабре 2018 года сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю при получении денег от подзащитного, который обвинялся в незаконной банковской деятельности. За эту сумму адвокат обещал клиенту добиться для него наказания, не связанного с лишением свободы. О незаконном предложении подозреваемый сообщил в управление ФСБ, сотрудники которого пресекли дальнейшие действия адвоката.

Анна Перова, Краснодар