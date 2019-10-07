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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Жители Верхних Печер восстановили сквер, вырубленный застройщиком

Этот объект включен в список для голосования по определению территорий для благоустройства в 2020 году.

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Нижегородцы высадили более 20 деревьев и 80 кустарников в Верхних Печерах на месте засыпанного строительного котлована.


Территория на пересечении улиц Лопатина и Верхнепечерской ранее была обустроена местными жителями и использовалась как зона отдыха. Однако три года назад этот участок был выделен под строительство, после чего по заказу застройщика деревья были вырублены и на их месте выкопали котлован.

Результатом многочисленных обращений жителей стала приостановление проекта и отзыв разрешения на строительство. Котлован был засыпан, и на его месте сами жители микрорайона при поддержке экологов восстановили зеленые насаждения.

По предложению жителей Верхних Печер этот объект также включен в список, из которого рейтинговым голосованием будут отобраны территории для первоочередного благоустройства в 2020 году

Напомним, что в списки для выбора территорий, которые будут благоустроены в 2020 году, включены 84 объекта, расположенные во всех восьми районах Нижнего Новгорода. Рейтинговое голосование планируется начать 10 октября и завершить 30 октября.

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