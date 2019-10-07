В Краснодаре руководитель госучреждения попал под уголовное дело за мошенничество

Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю по материалам прокуратуры Западного округа Краснодара возбудило уголовное дело в отношении начальника ГКУ КК «Центр патриотического воспитания молодежи Кубани». Он подозревается в мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

В краевой прокуратуре сообщили, что госслужащий заключил трудовой договор о приеме на должность главного специалиста отдела обеспечения организации деятельности учреждения со своей супругой. При этом, женщина, якобы не имеющая специального образования, свои трудовые функции с ведома и согласия руководителя не выполняла. Однако ее рабочее время учитывалось в табелях, за что она получила свыше 290 тыс. руб. заработной платы из бюджета Краснодарского края.

Инкриминируемая руководителю государственного учреждения статья предполагает до шести лет лишения свободы.

Василий Хитрых