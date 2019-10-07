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Нижний Новгород FM. Приволжье

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Фото: Андрей Абрамов

Около 13 млрд рублей инвестировали в экономику моногородов региона

Средства привлечены в основном тремя предприятиями.

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В первом полугодии объем инвестиций в экономику моногородов Нижегородской области составил 13 млрд руб., что на 12% больше, чем за такой же период прошлого года, сообщает пресс-служба правительства региона.


Однако основная часть этих средств вложена в три предприятия. Больше всего инвестиций привлечено в Выксу, где металлургический завод реализует проект по развитию дивизиона нефтегазопроводных труб общей стоимостью 40,5 млрд руб. Значительные инвестиции пришли также в Кулебаки, благодаря открытию производственного комплекса порошковой металлургии, Этот проект стоимостью в 1,25 млрд рублей, реализует ООО «Гранком». Наконец, оживает целлюлозно-бумажное производство в Балахне. В этом моногороде АО «Волга» создает новый цех химико-термомеханической массы. Цена проекта – 1,2 млрд рублей, а его реализация позволит увеличить выпуск газетной бумаги с улучшенными показателями качества по новой технологии без добавления целлюлозы.

Ректор бизнес-школы Green City профессор Василий Козлов отмечает в этой связи, что не всегда инвестиции в крупное производство, направленные на повышение его эффективности, решают главную социальную задачу моногородов, а именно ведут к увеличению занятости.

Напомним, что в Нижегородской области 12 моногородов. На долю их предприятий приходится около 14% объемов отгруженной продукции региона. В 2018 году в моногорода Нижегородской области было привлечено 27,8 млрд руб. инвестиций в основной капитал. За год в них было создано 3,2 тыс. рабочих мест.

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