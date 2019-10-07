Сериал об аллергенах: амброзия

Этой публикацией «Ъ-Наука» начинает серию рассказов об аллергенах. В средней полосе России сезон цветения почти сошел на нет, в более южных регионах еще продолжается. Главная героиня сезона — амброзия, которая обычно цветет до конца октября.

Амброзия — опасный сорняк, одно из самых аллергенных растений. В России встречаются три вида: амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia), амброзия голометельчатая (A. psilostachya) и амброзия трехраздельная (A.trifida). На основании клинических исследований пыльца амброзии полыннолистной признана одним из наиболее сильных аллергенов: всего 5–10 пыльцевых зерен в кубометре воздуха способны вызвать симптомы аллергии. Неудивительно, что там, где амброзии много, сенсибилизация к ней выявлена у огромного числа людей. В США, на родине амброзии, где с сорняком активно борются, аллергией на амброзию страдают от 15% до 26% населения (23 млн человек), в долине Роны (Франция) — 47%, в Венгрии — 60%, на севере Италии — 70%. Всего в Европе аллергии на амброзию подвержены 33 млн человек. В наших южных регионах поллиноз (аллергия на пыльцу), вызванный амброзией, отмечается у 60–70% жителей.

Амброзия вызывает не только аллергический ринит, но и астму, причем гораздо чаще, чем любая другая пыльца. Так, одно из европейских исследований показало, что астмой заболели 23,7% страдающих аллергией на амброзию.

Ученые считают, что такая высокая аллергенность амброзии связана с большой пыльцевой продукцией (одно растение может производить около миллиарда пыльцевых зерен за сезон) и с особенностями самой пыльцы, в том числе с высоким содержанием в ней NADPH-оксидазы, а также сериновых и цистеиновых протеаз.

Амброзия в Европе

В XVIII веке в ботанических садах Лиона и Парижа амброзия полыннолистная была предметом гордости. В 1860–1863 годах три вида уже вовсю росли в Европе, в том числе в Гамбурге и других немецких городах.

Но по-настоящему завоевывать Европу амброзия начала после Первой мировой войны, когда в Европу из Америки пошли грузы зерна и семян лугового клевера вперемешку с семенами амброзии. Хорватский порт Риека, итальянские Генуя и Триест, французский Марсель, а также Одесса — вот главные ворота, через которые амброзия начала свою европейскую экспансию. Оккупация шла быстрыми темпами, потому что в Старом Свете у амброзии не было естественных врагов — животных и птиц, которые в Америке регулировали ее популяцию. Способность к быстрой адаптации — отражение жизненной стратегии этого однолетнего вида, поселяющегося на нарушенных местообитаниях.

Сегодня сорняк завоевал пол-Европы: юго-восточную часть французского региона Овернь — Рона — Альпы, итальянскую Ломбардию, Среднедунайскую низменность, включая Венгрию, Словению, Хорватию, Сербию, Румынию, Словакию и Австрию, южные районы Украины, юго-запад России (Ставрополье, Краснодарский край, Ростовскую область, Северный Кавказ). В конце 1980-х годов в процесс вмешалась политика. Так, когда в Венгрии рухнули сельхозкооперативы, их земли были частично заброшены, а на части был поврежден почвенный покров. Теперь амброзией заражено 90% венгерской территории.

Амброзия в Москве

«В воздухе Москвы пыльца амброзии наблюдается с 2000 года,— рассказывает директор по науке проекта “Аллерготоп”, кандидат биологических наук Елена Северова.— К счастью, амброзия полыннолистная, как и другие виды,— растение однолетнее и в условиях средней полосы не дает всхожих семян. А вот амброзия трехраздельная вызревает, что убедительно доказал эксперимент, проведенный в 2014 году учеными МГУ. Зато в Москве и области ее мало, гораздо меньше, чем полыннолистной, семена которой попадают к нам из других регионов. В прошлом году концентрация пыльцы амброзии была очень высокой и в средней полосе, и в южных районах, откуда шел интенсивный занос пыльцы: из-за жаркой погоды растение цвело весьма активно. В этом году в Москве концентрации незначительные: 10–20 пыльцевых зерен в самые пиковые дни, а таких было мало».

Елена Туева