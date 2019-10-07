Выйти на рынок облигаций ЮУТПП и Банк России провели совместную сессию по вопросам финансирования МСБ с помощью облигаций

Спикерами на мероприятии выступили представители Банка России, Московской Биржи, министерства экономического развития Челябинской области, региональных строительных компаний – эмитентов облигаций. По мнению организаторов сессии, сегодня облигационные займы могут быть привлекательным финансовым инструментом не только для крупного бизнеса, но и для малых и средних предприятий.



«Облигация – это тот инструмент, который очень удобен для привлечения «длинных» денег, а «длинные» деньги нужны для инвестиционных проектов, - комментирует Управляющий Отделением по Челябинской области Уральского ГУ Банка России Елена Федина. – Отрадно, что наши предприниматели перестали концентрироваться лишь на банковских кредитах, а начали проявлять живой интерес к альтернативному источнику финансирования».

Первые, но достаточно уверенные шаги по размещению биржевых облигаций южноуральским бизнесом сделаны. К примеру, в 2018 году предприниматели Челябинской области ввели в обращение бонды на 400 миллионов рублей, в 2019 – уже на 500 миллионов.

«На Южном Урале наша компания стала пионером на рынке высокодоходных ценных бумаг. На сегодняшний день первый выпуск наших биржевых облигаций на 200 миллионов рублей уже погашен, в обращении находятся еще два – на 200 и на 300 миллионов, - рассказывает корпоративный секретарь АО АПРИ «Флай Плэнинг» Елена Васильева. – И если сначала мы размещали облигации лишь среди крупных «якорных» инвесторов, то сейчас мы активно работаем с «широким» рынком: это обычные инвесторы-физические лица».

Помимо длительного срока, главными преимуществами облигационных займов эксперты называют возможность привлечения безналогового финансирования и отсутствие зависимости от одного кредитора.

«Безусловно, есть и обратная сторона у этой медали, - поясняет консультант Банка России Мария Полякова. – Для выхода на фондовую биржу предприятие должно провести огромную подготовительную работу: пройти качественный аудит, раскрыть информацию о своем финансовом состоянии. Разумеется, не все компании готовы к такой открытости».

По мнению вице-президента ЮУТПП Сергея Ермакова, в рамках 54-ФЗ об отмене долевого строительства при долгосрочных проектах облигационные займы могут стать достойной альтернативой эскроу-счетам.

«Бывает так, что у строительной компании очень много подрядчиков, строительная техника, работники, и нет собственных залоговых средств, но при этом строительная компания обладает всем необходимым: знаниями, документооборотом и так далее, - объясняет Сергей Ермаков. – Это один из примеров того, где можно использовать такой инструмент финансирования».

Участникам коммуникационной сессии рассказали о механизме выпуска корпоративных облигаций, о возможностях привлечения подобного финансирования, а также о существующих инструментах поддержки малого и среднего бизнеса. Практическим опытом размещения биржевых облигаций с предпринимателями поделились представители региональных компаний.